Гашек объяснил, почему выступает резко против игры россиян в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Доминик Гашек объяснил, почему считает неприемлемым участие россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Почему я говорю о подходе НХЛ? НХЛ была и остаётся очень важной частью моей жизни. Она дала мне так много, и я так забочусь о ней. Вот почему я хочу, чтобы лига принимала правильные решения, которые принесут пользу как ей, так и всем людям на нашей планете», — цитирует Гашека The Athletic.

Также он предложил принять закон, запрещающий спортсменам из Чехии выступать в России. 23 октября чешский нападающий Дмитрий Яшкин подписал контракт с клубом КХЛ СКА. Соглашение заключено до 2023 года.

Открытие регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 состоялось в Праге, где 7 и 8 октября прошли два матча между «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс». В составах команд из США числятся восемь российских легионеров.

Ранее Гашек раскритиковал руководство НХЛ.