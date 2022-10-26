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Гашек объяснил, почему выступает резко против игры россиян в НХЛ

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Доминик Гашек объяснил, почему считает неприемлемым участие россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Гашек объяснил, почему выступает резко против игры россиян в НХЛ
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«Почему я говорю о подходе НХЛ? НХЛ была и остаётся очень важной частью моей жизни. Она дала мне так много, и я так забочусь о ней. Вот почему я хочу, чтобы лига принимала правильные решения, которые принесут пользу как ей, так и всем людям на нашей планете», — цитирует Гашека The Athletic.

Также он предложил принять закон, запрещающий спортсменам из Чехии выступать в России. 23 октября чешский нападающий Дмитрий Яшкин подписал контракт с клубом КХЛ СКА. Соглашение заключено до 2023 года.

Открытие регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 состоялось в Праге, где 7 и 8 октября прошли два матча между «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс». В составах команд из США числятся восемь российских легионеров.

Ранее Гашек раскритиковал руководство НХЛ.

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