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Терюшков назвал спланированной диверсией поражение «Химок»

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Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на ситуацию с приглашением священника на домашний стадион клуба.
Терюшков назвал спланированной диверсией поражение «Химок»
  • РИА Новости

«Насмешкам последовательно подвергаются хоровод, казаки, поддержка СВО и, наконец, православная вера. Это информационный фронт объявленной России гибридной войны. И «Химки» оказались на передовой. Не исключаю, что череда неудач на поле не что иное, как спланированная диверсия тех, чьи интересы были затронуты», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, подмосковный клуб после 13 поражений подряд позвал священника, который посетил поле и раздевалки.

«Химки» по итогам 14 туров с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице. В сезоне-2022/23 уволили с поста главного тренера Сергея Юрана и Николая Писарева. Сейчас командой руководит Спартак Гогниев.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении подмосковных «Химок» пригласить священника в команду.

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