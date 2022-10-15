Футболист «Химок» рассказал, что в клубе начали выплачивать долги по зарплатам

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал, что в подмосковном клубе начали погашать задолженность по зарплатам.

«Вчера была зарплата. Больше ничего не могу сказать. Одну зарплату дали вчера», — цитирует Кухарчука РИА Новости.

По информации СМИ, сумма долга составляет более 300 млн рублей.

По ходу сезона-2022/23 в «Химках» уволили двух главных тренеров — Сергея Юрана и Николая Писарева, также из клуба ушёл генеральный директор Дмитрий Ульянов.

В нынешнем сезоне «Химки» с девятью очками располагаются на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Ранее сообщалось, что «Химки» сыграли вничью с «Факелом» в матче РПЛ.