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Футболист «Химок» рассказал, что в клубе начали выплачивать долги по зарплатам

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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал, что в подмосковном клубе начали погашать задолженность по зарплатам.
Футболист «Химок» рассказал, что в клубе начали выплачивать долги по зарплатам
  • Gettyimages.ru

«Вчера была зарплата. Больше ничего не могу сказать. Одну зарплату дали вчера», — цитирует Кухарчука РИА Новости.

По информации СМИ, сумма долга составляет более 300 млн рублей.

По ходу сезона-2022/23 в «Химках» уволили двух главных тренеров — Сергея Юрана и Николая Писарева, также из клуба ушёл генеральный директор Дмитрий Ульянов.

В нынешнем сезоне «Химки» с девятью очками располагаются на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Ранее сообщалось, что «Химки» сыграли вничью с «Факелом» в матче РПЛ.

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