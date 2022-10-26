Губерниев о приглашении священника «Химками»: можно принести пенёк в раздевалку

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении подмосковных «Химок» пригласить священника в команду.

«Все ли там православные? Нужен ли католический священник или мулла? Может, в «Химках» ещё есть язычники. Тут можно принести пенёк или лопух», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

«Химки» по итогам 14 туров с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице. Со старта сезона-2022/23 уволили с поста главного тренера Сергея Юрана и Николая Писарева. Сейчас командой руководит Спартак Гогниев.

Ранее «Химки» назвали реакцию на новость про вызов священника «злокозненными бреднями».