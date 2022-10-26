«Химки» назвали реакцию на новость про вызов священника «злокозненными бреднями»

В «Химках» прокомментировали реакцию в социальных сетях на приглашение священника на стадион подмосковной команды.

«К сведению Ксении Собчак, анонимного Telegram-канала «Арена-незыгарь» и прочих блогеров. Рассматриваем информационный шум вокруг темы таинства как злокозненные бредни. За рецензией на православные обряды ФК «Химки» к данным блогерам не обращались и в дальнейшем не планируют», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Подчёркивается, что просвещённое человечество давно отказалось от шаманских практик и суеверий. Но только не «проукраинские Telegram-каналы и авторки с фамильным питерским иммунитетом». В «Химках» уверены, что блогеры пытаются раздуть скандал из-за прихода священнослужителя в «Химки».

«Событие, не предполагающее широкой огласки, получило в лице прозападных блогеров необычайный шум. Как по методичке», — написано в пресс-релизе.

«Химки» по итогам 14 туров с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице. Со старта сезона-2022/23 уволили с поста главного тренера Сергея Юрана и Николая Писарева. Сейчас командой руководит Спартак Гогниев.

Ранее бывший голкипер сборной России и ЦСКА Владимир Габулов оценил игру вратаря «Спартака» Александра Селихова в матче 14-го тура с «Химками» (5:0).