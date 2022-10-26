Узнать больше

«Химки» назвали реакцию на новость про вызов священника «злокозненными бреднями»

Короткая ссылка
В «Химках» прокомментировали реакцию в социальных сетях на приглашение священника на стадион подмосковной команды.

«К сведению Ксении Собчак, анонимного Telegram-канала «Арена-незыгарь» и прочих блогеров. Рассматриваем информационный шум вокруг темы таинства как злокозненные бредни. За рецензией на православные обряды ФК «Химки» к данным блогерам не обращались и в дальнейшем не планируют», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Подчёркивается, что просвещённое человечество давно отказалось от шаманских практик и суеверий. Но только не «проукраинские Telegram-каналы и авторки с фамильным питерским иммунитетом». В «Химках» уверены, что блогеры пытаются раздуть скандал из-за прихода священнослужителя в «Химки».

«Событие, не предполагающее широкой огласки, получило в лице прозападных блогеров необычайный шум. Как по методичке», — написано в пресс-релизе.

«Химки» по итогам 14 туров с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице. Со старта сезона-2022/23 уволили с поста главного тренера Сергея Юрана и Николая Писарева. Сейчас командой руководит Спартак Гогниев.

Ранее бывший голкипер сборной России и ЦСКА Владимир Габулов оценил игру вратаря «Спартака» Александра Селихова в матче 14-го тура с «Химками» (5:0).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить