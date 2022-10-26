В УЕФА назвали досадной ошибкой недопуск россиянина Чишкалы на матч в Румынии

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказалась о недопуске игрока сборной России по мини-футболу и «Бенфики» Ивана Чишкалы в Румынию на матчи основного раунда Лиги чемпионов.

«Это была досадная административная ошибка клуба. Этот вопрос не имеет никакого отношения к национальности игрока и местным властям», — цитирует пресс-службу УЕФА РИА Новости.

Футболист выступает за португальский клуб с августа 2020 года, он забил 30 мячей в 37 матчах в сезоне-2021/22.

24 мая Чишкала продлил контракт с «Бенфикой» до 2025 года.

Ранее президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил, что в ситуации с недопуском Чишкалы нет никакой политики.