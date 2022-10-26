В УЕФА назвали досадной ошибкой недопуск россиянина Чишкалы на матч в Румынии
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«Это была досадная административная ошибка клуба. Этот вопрос не имеет никакого отношения к национальности игрока и местным властям», — цитирует пресс-службу УЕФА РИА Новости.
Футболист выступает за португальский клуб с августа 2020 года, он забил 30 мячей в 37 матчах в сезоне-2021/22.
24 мая Чишкала продлил контракт с «Бенфикой» до 2025 года.
Ранее президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил, что в ситуации с недопуском Чишкалы нет никакой политики.