В АМФР прокомментировали недопуск Чишкалы в Румынию

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил, что в ситуации с недопуском российского игрока «Бенфики» Ивана Чишкалы в Румынию нет никакой политики.

«Ситуация Ивана связана с бюрократическими проволочками. Он мог беспрепятственно находиться в любой стране Шенгенской зоны. Румыния не входит в этот список, она является кандидатом на вступление в Евросоюз», — цитирует Алиева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что для въезда Чишкалы в Румынию нужен дополнительный документ, о котором «Бенфика» не знала. По его словам, для португальского клуба это стало большим удивлением.

«Никакой политической подоплеки в этом вопросе нет. Это подтверждает и сам Иван», — заключил Алиев.

Футболист выступает за португальский клуб с августа 2020 года, он забил 30 мячей в 37 матчах в сезоне-2021/22.

24 мая Чишкала продлил контракт с «Бенфикой» до 2025 года.

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