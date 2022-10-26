В АМФР прокомментировали недопуск Чишкалы в Румынию
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«Ситуация Ивана связана с бюрократическими проволочками. Он мог беспрепятственно находиться в любой стране Шенгенской зоны. Румыния не входит в этот список, она является кандидатом на вступление в Евросоюз», — цитирует Алиева РИА Новости.
Он также подчеркнул, что для въезда Чишкалы в Румынию нужен дополнительный документ, о котором «Бенфика» не знала. По его словам, для португальского клуба это стало большим удивлением.
«Никакой политической подоплеки в этом вопросе нет. Это подтверждает и сам Иван», — заключил Алиев.
Футболист выступает за португальский клуб с августа 2020 года, он забил 30 мячей в 37 матчах в сезоне-2021/22.
24 мая Чишкала продлил контракт с «Бенфикой» до 2025 года.
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