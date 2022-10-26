Аршавин: желаю удачи Прокопьеву в Болгарии, но мне тогда непонятен уровень «Ботева»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что ему непонятен уровень чемпионата Болгарии.

«Желаю удачи Прокопьеву в Болгарии, но мне тогда непонятен уровень «Ботева». Десятое место чемпионата Болгарии? Ну, посмотрим, будет он там играть или нет», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

«Ботев» является клубом высшей лиги Болгарии. 20-летний игрок присоединится к команде после зимней паузы.

«Амкал» — одна из самых популярных медиафутбольных команд России. Клубом владеет Герман Попков.

Ранее бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказал мнение, что переход игрока медийного клуба «Амкал» Михаила Прокопьева в болгарский «Ботев» состоялся по спортивным причинам.