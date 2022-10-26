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Радимов — о переходе Прокопьева в «Ботев»: будет доказывать свою состоятельность

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Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что переход игрока медийного клуба «Амкал» Михаила Прокопьева в болгарский «Ботев» состоялся по спортивным причинам.

«Болгарская высшая лига — то же самое, что Прибалтика в футболе. Ему придется заниматься профессиональным футболом, а не блогерским. Нужно тренироваться постоянно, ежедневно доказывать свое право на место в составе в конкуренции с другими профессионалами», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

По его словам, замечательно, что Прокопьев получил контракт от иностранного клуба.

«Пусть прогрессирует, может, ещё выше поднимется», — добавил Радимов.

«Ботев» является клубом высшей лиги Болгарии. 20-летний игрок присоединится к команде после зимней паузы.

«Амкал» — одна из самых популярных медиафутбольных команд России. Клубом владеет Герман Попков.

Ранее в «Ботеве» рассказали о подробностях контракта с Прокопьевым.



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