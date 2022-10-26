Самарин рассказал о занятии, которое помогало отвлечься от профессиональных проблем

Серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин поделился, что за занятие помогает отвлечься от профессиональных проблем.

«Таким занятием для меня стала учёба, тем более что почти сразу после чемпионата России нужно было экстренно подготовиться к зимней сессии. У меня ведь не было возможности, как у большинства других студентов, ходить в институт каждый день, но при этом я понимал, что запускать нельзя, нужно стараться сдавать все зачёты и экзамены оперативно и хорошо. Это реально отвлекло от многих негативных мыслей. Как и зимние шоу. Я катался в спектакле «Белоснежка и семь гномов», который поставили Пётр Чернышёв и Ари Закарян. Тоже был новый для меня опыт», — рассказал Самарин в интервью RT.

Ранее Самарин прокомментировал пропуск Олимпиады в Пекине.