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Самарин рассказал о занятии, которое помогало отвлечься от профессиональных проблем

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Серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин поделился, что за занятие помогает отвлечься от профессиональных проблем.
Самарин рассказал о занятии, которое помогало отвлечься от профессиональных проблем
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«Таким занятием для меня стала учёба, тем более что почти сразу после чемпионата России нужно было экстренно подготовиться к зимней сессии. У меня ведь не было возможности, как у большинства других студентов, ходить в институт каждый день, но при этом я понимал, что запускать нельзя, нужно стараться сдавать все зачёты и экзамены оперативно и хорошо. Это реально отвлекло от многих негативных мыслей. Как и зимние шоу. Я катался в спектакле «Белоснежка и семь гномов», который поставили Пётр Чернышёв и Ари Закарян. Тоже был новый для меня опыт», — рассказал Самарин в интервью RT.

Ранее Самарин прокомментировал пропуск Олимпиады в Пекине.

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