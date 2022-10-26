Самарин — о пропуске Олимпиады: было очень сильное опустошение

Серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин прокомментировал пропуск Олимпиады в Пекине.

«Было очень сильное опустошение, это правда. Тяжело не попасть на турнир, к которому идёшь всю сознательную жизнь и на что, собственно, направлена вся твоя работа на протяжении многих лет. Ведь все мы, так или иначе, катаемся ради Олимпиады. И когда в самый решающий момент твой «вагончик» вдруг отстёгивается от состава, причём уже во второй раз…» — заявил Самарин в интервью RT.

Ранее Самарин допустил, что может стать тренером после завершения карьеры.