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Самарин — о пропуске Олимпиады: было очень сильное опустошение

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Серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин прокомментировал пропуск Олимпиады в Пекине.
Самарин — о пропуске Олимпиады: было очень сильное опустошение
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«Было очень сильное опустошение, это правда. Тяжело не попасть на турнир, к которому идёшь всю сознательную жизнь и на что, собственно, направлена вся твоя работа на протяжении многих лет. Ведь все мы, так или иначе, катаемся ради Олимпиады. И когда в самый решающий момент твой «вагончик» вдруг отстёгивается от состава, причём уже во второй раз…» — заявил Самарин в интервью RT.

Ранее Самарин допустил, что может стать тренером после завершения карьеры.

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