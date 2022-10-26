Фигурист Самарин допустил, что может стать тренером после завершения карьеры

Серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин рассказал, что хотел бы стать тренером после завершения карьеры.

«В плане дальнейшей работы многое будет зависеть от того, насколько на меня будет спрос на льду, скажем так. В этом плане я всегда открыт для предложений, и мне очень хочется, чтобы такие предложения были. Но это рассуждения больше на перспективу, поскольку спорт — ещё не пройденная до конца история. Несмотря на то что не всё запланированное и желаемое у меня получилось, руки не опускаются. Я по-прежнему занимаюсь любимым делом, и, пока есть такая возможность, хочется побольше от этого дела взять. Чтобы потом, спустя годы, не жалеть о каких-то нереализованных моментах», — заявил Самарин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Щербакова и Загитова не будут вместе вести «Ледниковый период».