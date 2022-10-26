Фигурист Самарин допустил, что может стать тренером после завершения карьеры
- Gettyimages.ru
«В плане дальнейшей работы многое будет зависеть от того, насколько на меня будет спрос на льду, скажем так. В этом плане я всегда открыт для предложений, и мне очень хочется, чтобы такие предложения были. Но это рассуждения больше на перспективу, поскольку спорт — ещё не пройденная до конца история. Несмотря на то что не всё запланированное и желаемое у меня получилось, руки не опускаются. Я по-прежнему занимаюсь любимым делом, и, пока есть такая возможность, хочется побольше от этого дела взять. Чтобы потом, спустя годы, не жалеть о каких-то нереализованных моментах», — заявил Самарин в интервью RT.
Ранее сообщалось, что Щербакова и Загитова не будут вместе вести «Ледниковый период».