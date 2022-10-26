Sport24: Щербакова и Загитова не будут вместе вести «Ледниковый период»

В составе женской половины ведущих телепроекта «Ледниковый период» произошли изменения.

По информации Sport24, фигуристки теперь будут чередоваться в роли ведущих. Отмечается, что 26 октября в съёмках участвовали Алина Загитова и Алексей Ягудин, Анна Щербкова была в роли зрителя.

Напомним, что проект покинул блогер Даня Милохин, оставив фигуристку Евгению Медведеву без партнёра. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уже вернулась к съёмкам в роли члена жюри.

Ранее сообщалось, что Медведевой решили найти нового партнёра в «Ледниковом периоде» после ухода Милохина.