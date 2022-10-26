Агент Бистровича рассказал, что футболист хотел бы вернуться в ЦСКА после аренды в «Лечче»
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«У Бистровича в Италии всё хорошо. Конечно, он хотел бы вернуться в ЦСКА после аренды. Но решение за «Лечче», — цитирует Вукмирицу «Чемпионат».
Футболист взят в аренду с возможностью выкупа.
В сезоне-2021/22 хорватский полузащитник провёл восемь матчей за ЦСКА, в которых забил два мяча, затем перешёл в аренду в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк», где отметился тремя результативными передачами и одним забитым мячом в 20 матчах.
Ранее агент Кучаева рассказал, когда хавбек вернётся в состав ЦСКА.