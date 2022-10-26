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Агент Бистровича рассказал, что футболист хотел бы вернуться в ЦСКА после аренды в «Лечче»

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Агент Вукмил Вукмирица, представляющий интересы хорватского полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, выступающего за «Лечче» на правах аренды, сообщил о желании футболиста вернуться в армейский клуб.
Агент Бистровича рассказал, что футболист хотел бы вернуться в ЦСКА после аренды в «Лечче»
  • Legion-Media

«У Бистровича в Италии всё хорошо. Конечно, он хотел бы вернуться в ЦСКА после аренды. Но решение за «Лечче», — цитирует Вукмирицу «Чемпионат».

Футболист взят в аренду с возможностью выкупа.

В сезоне-2021/22 хорватский полузащитник провёл восемь матчей за ЦСКА, в которых забил два мяча, затем перешёл в аренду в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк», где отметился тремя результативными передачами и одним забитым мячом в 20 матчах.

Ранее агент Кучаева рассказал, когда хавбек вернётся в состав ЦСКА.

 

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