Агент Кучаева рассказал, когда хавбек вернётся в состав ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев рассказал, когда футболист сможет вернуться на поле.

«Надеемся, что Константин будет готов к матчу с «Локомотивом». Отсутствие игрока не связано с травмой, оно связано с плохим самочувствием игрока», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

23-летний Кучаев является воспитанником красно-синих, за основу он дебютировал в 2017 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за армейцев восемь матчей во всех турнирах и забил три мяча.

Контракт Кучаева с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Кучаев не собирается уходить из ЦСКА.