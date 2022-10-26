Агент Кучаева рассказал, когда хавбек вернётся в состав ЦСКА
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«Надеемся, что Константин будет готов к матчу с «Локомотивом». Отсутствие игрока не связано с травмой, оно связано с плохим самочувствием игрока», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».
23-летний Кучаев является воспитанником красно-синих, за основу он дебютировал в 2017 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за армейцев восемь матчей во всех турнирах и забил три мяча.
Контракт Кучаева с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Кучаев не собирается уходить из ЦСКА.