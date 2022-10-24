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Metaratings: Кучаев не собирается уходить из ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев не планирует покидать армейский клуб.
Metaratings: Кучаев не собирается уходить из ЦСКА
  • РИА Новости

Хавбека всё устраивает в московской команде, тренерский штаб Владимира Федотова доверяет Константину и считает его важным игроком, сообщает Metaratings.ru.

23-летний Кучаев является воспитанником красно-синих, за основу он дебютировал в 2017 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за армейцев восемь матчей во всех турнирах и забил три мяча.

Контракт Кучаева с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Кучаева заявил, что футболист может играть гораздо сильнее.

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