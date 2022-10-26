Роднина — о натурализации Малкома и Клаудиньо: это же нормально, я не против

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

«Это же нормально, когда люди переезжают работать, учиться или жить в другие страны. Я не против», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

Бразильский нападающий выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт действует до 2027 года.

8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристики на Малкома и Клаудиньо. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.

Агент игроков санкт-петербургского клуба Малкома и Клаудиньо назвал фейком информацию о возможном выступлении игроков за сборную России.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков оценил возможность натурализации Малкома и Клаудиньо.