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Роднина — о натурализации Малкома и Клаудиньо: это же нормально, я не против

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Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.
Роднина — о натурализации Малкома и Клаудиньо: это же нормально, я не против
  • РИА Новости

«Это же нормально, когда люди переезжают работать, учиться или жить в другие страны. Я не против», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

Бразильский нападающий выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт действует до 2027 года.

8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристики на Малкома и Клаудиньо. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.

Агент игроков санкт-петербургского клуба Малкома и Клаудиньо назвал фейком информацию о возможном выступлении игроков за сборную России.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков оценил возможность натурализации Малкома и Клаудиньо.

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