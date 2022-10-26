Роднина — о натурализации Малкома и Клаудиньо: это же нормально, я не против
- РИА Новости
«Это же нормально, когда люди переезжают работать, учиться или жить в другие страны. Я не против», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».
Бразильский нападающий выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт действует до 2027 года.
8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристики на Малкома и Клаудиньо. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.
Агент игроков санкт-петербургского клуба Малкома и Клаудиньо назвал фейком информацию о возможном выступлении игроков за сборную России.
Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков оценил возможность натурализации Малкома и Клаудиньо.