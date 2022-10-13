Терюшков оценил возможность натурализации Малкома и Клаудиньо

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал возможную натурализацию бразильских полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Россия — страна возможностей. Мы всегда рады тем, кто изъявляет такое желание. Почему нет, если ребятам здесь комфортно жить. У нас есть примеры натурализации в футболе — Марио Фернандес, Гильерме, Ари. Если Малком и Клаудиньо чувствуют себя в России как дома, то это нормальное явление», — цитирует Терюшкова Sport24.

Бразильский нападающий выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт действует до 2027 года.

8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристику Малкома и Клаудиньо. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.

Агент игроков санкт-петербургского клуба Малкома и Клаудиньо назвал фейком информацию о возможном выступлении игроков за сборную России.

Ранее бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о желании форварда петербургского клуба Малкома получить российское гражданство.