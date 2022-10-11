Радченко — о желании Малкома получить российское гражданство: такое приятно слышать
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«Наверное, такие слова достойны уважения. Значит, Малком доволен и чувствует себя очень комфортно в нашей стране и в клубе. Конечно, такое приятно слышать», — цитирует Радченко «Чемпионат».
Бразильский нападающий выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт действует до 2027 года.
8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристику Малкома и Клаудиньо. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.
Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что зарплата Малкома имеет серьёзное значение в его любви к России.