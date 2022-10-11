Радченко — о желании Малкома получить российское гражданство: такое приятно слышать

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о желании форварда петербургского клуба Малкома получить российское гражданство.

«Наверное, такие слова достойны уважения. Значит, Малком доволен и чувствует себя очень комфортно в нашей стране и в клубе. Конечно, такое приятно слышать», — цитирует Радченко «Чемпионат».

Бразильский нападающий выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт действует до 2027 года.

8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристику Малкома и Клаудиньо. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что зарплата Малкома имеет серьёзное значение в его любви к России.