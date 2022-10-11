Кечинов считает, что зарплата Малкома имеет серьёзное значение в его любви к России

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о словах форварда «Зенита» Малкома о желании получить российское гражданство.

«Немаловажный факт — это его зарплата. В Европе ему бы не платили такие деньги, как в «Зените». Этот факт тоже имеет очень серьёзное значение в его любви к России», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

По его словам, он хотел бы верить, что бразильский футболист полюбил Россию.

8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристику Малкома и Клаудиньо. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт действует до 2027 года.

Ранее Малком объяснил желание получить российский паспорт.