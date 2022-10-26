Орлов: «Гаранин — неудачный эксперимент руководства «Сочи»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение «Сочи» от «Зенита» в матче 14-го тура чемпионата России.

«Гаранин, почти сразу как пришёл, убрал Нобоа из основного состава. Это вызвало улыбку. Сейчас даже Юсупов, который очень здорово играл в прошлом сезоне, тащил команду вместе с Нобоа, находится уже в другом настроении и состоянии. Гаранин — неудачный эксперимент руководства «Сочи»», — цитирует Орлова Sport24.

Он также подчеркнул, что «Сочи» в матче с «Зенитом» перестал сопротивляться.

51-летний Гаранин возглавил «Сочи» в июне этого года после ухода тренера Владимира Федотова в ЦСКА.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

Петербургский клуб упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. Столичный «Спартак» расположился на второй строчке (29), ЦСКА (26) — на третьей, «Сочи» — на восьмой позиции (20).

Ранее тренер Точилин отреагировал на новость о недовольстве игроков «Сочи» Гараниным.