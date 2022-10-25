Точилин отреагировал на новость о недовольстве игроков «Сочи» Гараниным

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался об информации о том, что часть футболистов приморской команды недовольна его ассистентом Вадимом Гараниным.

«Всё, спасибо», — цитирует Точилина «Спорт-Экспресс».

51-летний Гаранин возглавил «Сочи» в июне этого года после ухода тренера Владимира Федотова в ЦСКА.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) сочинцы набрали 20 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. В Кубке России команда располагается на последней, четвёртой строчке в таблице группы D, не набрав ни одного очка в четырёх турах.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил, будет ли уволен Гаранин после поражения от «Зенита» (0:7).