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Гендир «Сочи» ответил, будет ли уволен главный тренер после поражения от «Зенита»

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на поражение команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в матче с «Зенитом».
Гендир «Сочи» ответил, будет ли уволен главный тренер после поражения от «Зенита»
  • РИА Новости

«Моя реакция на 0:7? Даже не знаю, как её описать вам. Почему сразу что‑то будет с тренерским штабом? Вот я бы вас уволил. Такие матчи бывают, к сожалению», — цитирует Рубашко «Матч ТВ».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

Петербургский клуб упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. «Сочи» — на восьмой позиции (20).

Ранее стало известно, что «Зенит» побил рекорд «Спартака» по числу забитых мячей.

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