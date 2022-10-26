«Матч ТВ»: Урунов покинул «Урал» из-за конфликта с Гончаренко

Узбекский полузащитник Остон Урунов покинул екатеринбургский «Урал».

Как сообщает «Матч ТВ», футболист покинул екатеринбургскую команду из-за конфликта с главным тренером Виктором Гончаренко.

21-летний полузащитник выступал за «Урал» со 2 сентября 2022 года. В нынешнем сезоне Урунов принял участие в трёх матчах за екатеринбуржцев и не отметился результативными действиями.

«Урал» располагается на десятой позиции с 16 очками.

Ранее в «Урале» заявили, что расторжение контракта с Уруновым не является инициативой клуба.