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«Матч ТВ»: Урунов покинул «Урал» из-за конфликта с Гончаренко

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Узбекский полузащитник Остон Урунов покинул екатеринбургский «Урал».
«Матч ТВ»: Урунов покинул «Урал» из-за конфликта с Гончаренко
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Матч ТВ», футболист покинул екатеринбургскую команду из-за конфликта с главным тренером Виктором Гончаренко.

21-летний полузащитник выступал за «Урал» со 2 сентября 2022 года. В нынешнем сезоне Урунов принял участие в трёх матчах за екатеринбуржцев и не отметился результативными действиями.

«Урал» располагается на десятой позиции с 16 очками.

Ранее в «Урале» заявили, что расторжение контракта с Уруновым не является инициативой клуба.

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