В «Урале» заявили, что расторжение контракта с Уруновым не является инициативой клуба
- РИА Новости
«Может, что-то его не устроило. Может, нас. Договорились — давай расторгнём. Может, времени ему мало давали, не знаю. Это не инициатива клуб. Долгосрочный контракт? Нет. Мы имели право расторгнуть контракт в декабре, так подписали изначально», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что за расторжение контракта никто из сторон не платил неустойку.
21-летний полузащитник выступал за «Урал» с 2 сентября 2022 года.
В нынешнем сезоне Урунов принял участие в трёх матчах за екатеринбуржцев и не отметился результативными действиями.
Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника Остона Урунова в уфимский клуб.