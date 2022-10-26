В «Урале» заявили, что расторжение контракта с Уруновым не является инициативой клуба

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему был расторгнут контракт с полузащитником Остоном Уруновым.

«Может, что-то его не устроило. Может, нас. Договорились — давай расторгнём. Может, времени ему мало давали, не знаю. Это не инициатива клуб. Долгосрочный контракт? Нет. Мы имели право расторгнуть контракт в декабре, так подписали изначально», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что за расторжение контракта никто из сторон не платил неустойку.

21-летний полузащитник выступал за «Урал» с 2 сентября 2022 года.

В нынешнем сезоне Урунов принял участие в трёх матчах за екатеринбуржцев и не отметился результативными действиями.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника Остона Урунова в уфимский клуб.