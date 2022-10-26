Круглый стол по Fan ID в Госдуме отменён

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв сообщил об отмене круглого стола по вопросу Fan ID.

«Круглого стола не будет. Будет брифинг Минспорта», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

5 октября президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что обсуждается возможность получения паспорта болельщика дистанционным путём.

Согласно закону проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что Fan ID с марта можно будет оформить дистанционно.