Тен Хаг сообщил, что Роналду будет в заявке МЮ на матч Лиги Европы с «Шерифом»
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Об этом главный тренер заявил на пресс-конференции, сообщается на официальном сайте клуба.
Напомним, что португалец не попал в заявку на матч 13-го тура АПЛ с «Челси».
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за манкунианцев, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
27 октября «Шериф» в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Роналду вернулся к тренировкам в составе МЮ после отстранения.