Тен Хаг сообщил, что Роналду будет в заявке МЮ на матч Лиги Европы с «Шерифом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что нападающий Криштиану Роналду будет в заявке МЮ на матч Лиги Европы с «Шерифом».

Об этом главный тренер заявил на пресс-конференции, сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, что португалец не попал в заявку на матч 13-го тура АПЛ с «Челси».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за манкунианцев, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

27 октября «Шериф» в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Роналду вернулся к тренировкам в составе МЮ после отстранения.