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Тен Хаг сообщил, что Роналду будет в заявке МЮ на матч Лиги Европы с «Шерифом»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что нападающий Криштиану Роналду будет в заявке МЮ на матч Лиги Европы с «Шерифом».
Тен Хаг сообщил, что Роналду будет в заявке МЮ на матч Лиги Европы с «Шерифом»
  • Gettyimages.ru

Об этом главный тренер заявил на пресс-конференции, сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, что португалец не попал в заявку на матч 13-го тура АПЛ с «Челси».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за манкунианцев, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

27 октября «Шериф» в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Роналду вернулся к тренировкам в составе МЮ после отстранения.

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