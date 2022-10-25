Роналду вернулся к тренировкам в составе МЮ после отстранения

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с командой после отстранения.

Во вторник, 25 октября, «Манчестер Юнайтед» провёл занятие в рамках подготовки к матчу пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Шерифа».

Пресс-служба манкунианского клуба опубликовала фотографии с тренировки, на которых видно, что 37-летний португалец работал в общей группе.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за манкунианцев, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Наполи».