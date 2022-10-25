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Sky Sports: Роналду может перейти в «Наполи»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду готов вернуться в итальянскую Серию А, сообщает Sky Sports.
Sky Sports: Роналду может перейти в «Наполи»
  • AP
  • © Dave Thompson

По информации источника, 37-летний португалец может перейти в «Наполи».

Отмечается, что интерес к основному нападающему неаполитанского клуба клуба Виктору Осимхену проявляет «Челси».

При этом «Манчестер Юнайтед» интересуется тремя нападающими: Джонатаном Дэвидом из «Лилля», Патриком Шиком из «Байера» и Муссой Дембеле из «Лиона».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за МЮ, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего с манкунианским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что игроков МЮ впечатлило, что главный тренер команды Эрик тен Хаг отстранил Роналду.

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