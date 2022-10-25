Sky Sports: Роналду может перейти в «Наполи»
- AP
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По информации источника, 37-летний португалец может перейти в «Наполи».
Отмечается, что интерес к основному нападающему неаполитанского клуба клуба Виктору Осимхену проявляет «Челси».
При этом «Манчестер Юнайтед» интересуется тремя нападающими: Джонатаном Дэвидом из «Лилля», Патриком Шиком из «Байера» и Муссой Дембеле из «Лиона».
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за МЮ, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего с манкунианским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что игроков МЮ впечатлило, что главный тренер команды Эрик тен Хаг отстранил Роналду.