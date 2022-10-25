Узнать больше

Manchester Evening News: игроков МЮ впечатлило, что тен Хаг отстранил Роналду

Короткая ссылка
Игроки «Манчестер Юнайтед» положительно восприняли решение главного тренера Эрика тен Хага, который отстранил Криштиану Роналду от тренировок с командой за отказ от выхода на замену в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Тоттенхэма» (2:0), сообщает Manchester Evening News.
Manchester Evening News: игроков МЮ впечатлило, что тен Хаг отстранил Роналду
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Pantling

По информации источника, игроков впечатлили деликатные, но властные действия главного тренера, который в интервью подчеркивал, что у 37-летнего португальца есть шанс вернуться в команду, и настаивал, что он остаётся важным игроком для манкунианцев.

Отмечается, что такой подход тен Хага вызвал уважение в команде. Игроки с удовольствием работают под его руководством.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за МЮ, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего с манкунианским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что сегодня Роналду и тен Хаг проведут встречу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить