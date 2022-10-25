Manchester Evening News: игроков МЮ впечатлило, что тен Хаг отстранил Роналду
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По информации источника, игроков впечатлили деликатные, но властные действия главного тренера, который в интервью подчеркивал, что у 37-летнего португальца есть шанс вернуться в команду, и настаивал, что он остаётся важным игроком для манкунианцев.
Отмечается, что такой подход тен Хага вызвал уважение в команде. Игроки с удовольствием работают под его руководством.
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за МЮ, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего с манкунианским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что сегодня Роналду и тен Хаг проведут встречу.