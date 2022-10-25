Manchester Evening News: игроков МЮ впечатлило, что тен Хаг отстранил Роналду

Игроки «Манчестер Юнайтед» положительно восприняли решение главного тренера Эрика тен Хага, который отстранил Криштиану Роналду от тренировок с командой за отказ от выхода на замену в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Тоттенхэма» (2:0), сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, игроков впечатлили деликатные, но властные действия главного тренера, который в интервью подчеркивал, что у 37-летнего португальца есть шанс вернуться в команду, и настаивал, что он остаётся важным игроком для манкунианцев.

Отмечается, что такой подход тен Хага вызвал уважение в команде. Игроки с удовольствием работают под его руководством.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за МЮ, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего с манкунианским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что сегодня Роналду и тен Хаг проведут встречу.