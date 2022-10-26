Петржела: «Зенит» — самый популярный клуб России и Восточной Европы
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«Санкт-Петербург — футбольная столица России. Здесь играет самый популярный клуб России и Восточной Европы, поэтому так. Раньше этим клубом был «Спартак», но с годами он утратил свой статус и популярность», — цитирует Петржелу Sport24.
Он также подчеркнул, что у петербургского клуба самый современный стадион в России.
Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» с участием «Зенита» и «Сочи» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.
После 14 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 36 очков. Клуб является действующим чемпионом России.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о перспективах наставника «Зенита» Сергея Семака.