Хави: «Барселона» попытается создать для «Баварии» некомфортную ситуацию

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Баварией» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы попытаемся создать для «Баварии» некомфортную ситуацию. В Мюнхене нам не повезло, и теперь «Барселона» хочет показать, что тогда мы были лучше «Баварии». Мы хотим показать, что находимся на уровне тех команд, которые считаются топовыми», — цитирует Хави AS.

Он также подчеркнул, что матч между командами будет интенсивным и с большой долей физической борьбы.

Матч с участием «Барселоны» и «Баварии» состоится 25 октября. Начало в 22:00 мск.

Напомним, что в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с «Интером». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 3:3.

Таким образом, каталонцы с четырьмя очками остались на третьей строчке. Миланская команда расположилась на второй позиции (семь очков).

Ранее президент «Барселоны» Лапорта поддержал Хави.