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Писарев: Абаскаль освежил «Спартак» без суперприобретений

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Тренер сборной России Николай Писарев высказался о наставнике «Спартака» Гильермо Абаскале.
Писарев: Абаскаль освежил «Спартак» без суперприобретений
  • Gettyimages.ru

«Конкуренты усиливаются, а Абаскаль работает с тем, что есть. С теми же игроками он освежил игру — и «Спартак» заиграл агрессивно, вдохновенно», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

В настоящий момент московский клуб под руководством 33-летнего Гильермо Абаскаля занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.

Напомним, что в минувшем сезоне команда заняла десятое место в чемпионате России.

Ранее Александр Мостовой высказался о реакции бывших игроков «Спартака» на его слова.

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