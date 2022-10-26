Писарев: Абаскаль освежил «Спартак» без суперприобретений

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о наставнике «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Конкуренты усиливаются, а Абаскаль работает с тем, что есть. С теми же игроками он освежил игру — и «Спартак» заиграл агрессивно, вдохновенно», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

В настоящий момент московский клуб под руководством 33-летнего Гильермо Абаскаля занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.

Напомним, что в минувшем сезоне команда заняла десятое место в чемпионате России.

Ранее Александр Мостовой высказался о реакции бывших игроков «Спартака» на его слова.