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Мостовой высказался о реакции на его слова бывших игроков «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал реакцию экс-игроков московского клуба.
Мостовой высказался о реакции на его слова бывших игроков «Спартака»
  • РИА Новости

«Игроков «Спартака» 90-х обидело моё высказывание? Зачем обижаться на правду?» — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что Мостовой неоднозначно высказался о победах «Спартака» в конце прошлого века. По словам экс-игрока красно-белых, московский клуб побеждал в 90-х такие команд как «Луч».

В настоящий момент московский клуб под руководством Гильермо Абаскаля занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова экс-игрока красно-белых Александра Мостового.

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