Мостовой высказался о реакции на его слова бывших игроков «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал реакцию экс-игроков московского клуба.

«Игроков «Спартака» 90-х обидело моё высказывание? Зачем обижаться на правду?» — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что Мостовой неоднозначно высказался о победах «Спартака» в конце прошлого века. По словам экс-игрока красно-белых, московский клуб побеждал в 90-х такие команд как «Луч».

В настоящий момент московский клуб под руководством Гильермо Абаскаля занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова экс-игрока красно-белых Александра Мостового.