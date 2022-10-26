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Кечинов: Мостовой оскорбил вообще всех футболистов 90-х

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова экс-игрока красно-белых Александра Мостового.
Кечинов: Мостовой оскорбил вообще всех футболистов 90-х
  • РИА Новости

«У каждого поколения своё время. Мостовой оскорбил вообще всех футболистов, игравших в 90-х годах. Как так можно говорить об этом? Мы же коллеги, нужно относиться с уважением», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что Мостовой неоднозначно высказался о победах «Спартака» в 1990-х годах.

В настоящий момент московский клуб под руководством Гильермо Абаскаля занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.

Ранее Евгений Ловчев признал, что уровень текущего сезона РПЛ снизился.

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