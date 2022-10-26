Ловчев признал, что уровень текущего сезона РПЛ снизился

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Уровень РПЛ однозначно подсел. Я смотрю испанский футбол, и там нет ни одной команды с «автобусом» у своих ворот. Потому что в этом случае не будет много народу на трибунах», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Сергей Юран предположил, сколько лет российские клубы не будут играть в еврокубках.