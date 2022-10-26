Чесноков: Касаткина может побеждать сильных игроков, но иногда действует слишком пассивно
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«Само попадание на Итоговый турнир WTA — уже хорошо, но выиграть шансов немного. Касаткина может обыгрывать сильных соперников, но иногда играет слишком пассивно», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Он также подчеркнул, что главным претендентом турнира является полька Ига Свёнтек.
Помимо Касаткиной и Свёнтек, на Итоговом турнире выступят Арина Соболенко из Белоруссии, американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, француженка Каролин Гарсия, Онс Жабер из Туниса.
25-летняя Касаткина занимает 11-е место в рейтинге. На её счету шесть побед на турнирах WTA в одиночном разряде.
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Касаткиной на победу в Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).