Чесноков: Касаткина может побеждать сильных игроков, но иногда действует слишком пассивно

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что попадание россиянки Дарьи Касаткиной на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) является хорошим достижением.

«Само попадание на Итоговый турнир WTA — уже хорошо, но выиграть шансов немного. Касаткина может обыгрывать сильных соперников, но иногда играет слишком пассивно», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Он также подчеркнул, что главным претендентом турнира является полька Ига Свёнтек.

Помимо Касаткиной и Свёнтек, на Итоговом турнире выступят Арина Соболенко из Белоруссии, американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, француженка Каролин Гарсия, Онс Жабер из Туниса.

25-летняя Касаткина занимает 11-е место в рейтинге. На её счету шесть побед на турнирах WTA в одиночном разряде.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Касаткиной на победу в Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).