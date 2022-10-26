Любимов назначен главным арбитром матча 15-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА

Стали известны судьи, которые будут работать на матчах 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым обслужит встречу между «Локомотивом» и ЦСКА, сообщает пресс-служба РФС.

Судьи на линиях — Рашид Абусуев и Арам Петросян, резервный арбитр — Алексей Сухой. За VAR будут отвечать Артём Чистяков и Дмитрий Мосякин.

Евгений Кукуляк рассудит «Оренбург» — «Факел», Ян Бобровский — «Динамо» — «Химки», Владислав Безбородов — «Ахмат» — «Ростов», Павел Кукуян — «Крылья Советов» — «Пари НН», Антон Фролов — «Сочи» — «Урал», Сергей Иванов — «Спартак» — «Торпедо», Владимир Москалёв — «Краснодар» — «Зенит».

Ранее российский арбитр Игорь Федотов высказался о назначении второго пенальти в пользу «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом».