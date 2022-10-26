Замминистра спорта РФ Морозов отметил потенциал спортивного взаимодействия с Африкой

В Москве на базе МГИМО МИД России проходит Второй Международный форум «Россия — Африка: что дальше?».

24 октября в рамках форума состоялась пленарная сессия с участием заместителя министра спорта Российской Федерации Алексея Морозова.

«Уверен, что у России и стран Африки имеется богатый потенциал для развития спортивного взаимодействия, что позволит активизировать сотрудничество на многих направлениях, в том числе в области спортивной науки, спорта высших достижений, массового спорта и борьбы с допингом в спорте», — заявил Морозов.

На мероприятии также выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

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