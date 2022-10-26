Узнать больше

Замминистра спорта РФ Морозов отметил потенциал спортивного взаимодействия с Африкой

Короткая ссылка
В Москве на базе МГИМО МИД России проходит Второй Международный форум «Россия — Африка: что дальше?».
Замминистра спорта РФ Морозов отметил потенциал спортивного взаимодействия с Африкой
  • РИА Новости

24 октября в рамках форума состоялась пленарная сессия с участием заместителя министра спорта Российской Федерации Алексея Морозова.

«Уверен, что у России и стран Африки имеется богатый потенциал для развития спортивного взаимодействия, что позволит активизировать сотрудничество на многих направлениях, в том числе в области спортивной науки, спорта высших достижений, массового спорта и борьбы с допингом в спорте», — заявил Морозов.

На мероприятии также выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Ранее в Крыму заявили, что местные клубы могут выступить в ФНЛ-2.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить