Замминистра спорта РФ Морозов отметил потенциал спортивного взаимодействия с Африкой
- РИА Новости
24 октября в рамках форума состоялась пленарная сессия с участием заместителя министра спорта Российской Федерации Алексея Морозова.
«Уверен, что у России и стран Африки имеется богатый потенциал для развития спортивного взаимодействия, что позволит активизировать сотрудничество на многих направлениях, в том числе в области спортивной науки, спорта высших достижений, массового спорта и борьбы с допингом в спорте», — заявил Морозов.
На мероприятии также выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
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