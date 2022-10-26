Гвардиола рассказал о травме Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о повреждении нападающего Эрлинга Холанда.

«Пока не знаю, насколько серьёзна его травма. В перерыве я разговаривал с врачами команды, и они были слегка взволнованы», — заявил Гвардиола.

Напомним, что тренер поменял Холанда после первого тайма в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:0).

Холанд в сезоне-2022/23 в 11 матчах Английской премьер-лиги забил 17 мячей. В Лиге чемпионов на счету норвежца пять голов в шести играх.

Ранее Хосеп Гвардиола рассказал, что будет делать Эрлинг Холанд во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.