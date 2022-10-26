Гвардиола: Холанд будет отдыхать в Норвегии или Испании во время ЧМ-2022

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что будет делать норвежский нападающий Эрлинг Холанд во время проведения чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Он будет в Марбелье или Норвегии, это точно. Это решение связано с тем, насколько он хорошо будет себя чувствовать на следующем этапе сезона. На этот раз, я думаю, он поедет в Марбелью, у него там дом, он будет играть в гольф», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Испанский специалист выразил надежду, что форвард сборной Норвегии не будет слишком много пить и есть и вернётся в расположение «Сити» в хорошей физической форме.

Холанд в сезоне-2022/23 в 11 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) забил 17 мячей. В Лиге чемпионов на счету норвежца пять голов в пяти играх.

Ранее «Боруссия» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов УЕФА.







