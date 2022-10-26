Тихонов: все прекрасно понимают, что борьба с «Зенитом» бесполезна

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал борьбу красно-белых с «Зенитом» за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Определяющим в гонке за титул будет очный матч с «Зенитом». Но до этой игры «Спартаку» нужно стараться не терять очки, чтобы воспользоваться осечками конкурентов. Да, это непросто, все прекрасно понимают, что борьба с «Зенитом» бесполезна», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

По его словам, ЦСКА находится на третьей строчке и может навязать борьбу за второе место в чемпионате России. Он также подчеркнул, что красно-белые смогли наладить игру и находятся на данный момент в хорошей форме.

«Зенит» по итогам 14 туров с 36 очками лидирует в РПЛ. «Спартак» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова экс-игрока красно-белых Александра Мостового.