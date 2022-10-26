Боец UFC Евлоев перенёс операцию на колене

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мовсар Евлоев перенёс операцию на колене и выбыл из строя на четыре месяца.

«Мовсар перенёс операцию на колене. Он вернется в строй через три-четыре месяца», — приводит слова собеседника ТАСС.

Поединок Евлоева и Митчелла должен был состояться 5 ноября и возглавить турнир UFC Fight Night 214.

В активе Евлоева 16 побед в 16 боях. В последнем поединке в июне 2022 года на турнире UFC Fight Night 207 он единогласным решением судей победил американца Дэна Иге.

На счету Митчелла 15 побед в 15 поединках. В марте этого года на турнире UFC 272 он одолел бразильца Эдсона Барбозу судейским решением.

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