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Боец UFC Евлоев перенёс операцию на колене

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мовсар Евлоев перенёс операцию на колене и выбыл из строя на четыре месяца.
Боец UFC Евлоев перенёс операцию на колене
  • Gettyimages.ru

«Мовсар перенёс операцию на колене. Он вернется в строй через три-четыре месяца», — приводит слова собеседника ТАСС.

Поединок Евлоева и Митчелла должен был состояться 5 ноября и возглавить турнир UFC Fight Night 214.

В активе Евлоева 16 побед в 16 боях. В последнем поединке в июне 2022 года на турнире UFC Fight Night 207 он единогласным решением судей победил американца Дэна Иге.

На счету Митчелла 15 побед в 15 поединках. В марте этого года на турнире UFC 272 он одолел бразильца Эдсона Барбозу судейским решением.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев рассказал об отношениях с легендой промоушена Хабибом Нурмагомедовым.

 

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