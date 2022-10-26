Махачев: Абдулманап Нурмагомедов был бы доволен моим результатом

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев рассказал об отношениях с легендой промоушена Хабибом Нурмагомедовым.

«Мы с Хабибом с одной школы, всегда вместе тренировались. У нас один тренер. Из-за этого нас часто сравнивают. Я всегда говорил, во всех интервью, что мне это нравится. Нурмагомедов — великий чемпион, у него очень хорошая, длинная карьера. Он побил хороших соперников. Я планирую пойти по его стопам. Завоевать пояс не так тяжело, как его сохранить. Так что буду его достойно защищать. Меня сейчас поставили в рейтинге лучших бойцов на третье место. Теперь есть новая цель — стать лучшим в мире бойцом. Думаю, Абдулманап Нурмагомедов был бы доволен моим результатом. Всю жизнь он мне говорил, что я стану чемпионом. Надо только тренироваться. И я слушал его. Делал, что он мне говорил», — рассказал Махачев.

Ранее сообщалось, что Махачев и Волкановски могут провести бой в феврале 2023 года.