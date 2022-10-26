Бывший тренер Халеп рассказал, как в организм теннисистки попал запрещённый препарат

Бывший тренер Симоны Халеп Адриан Марку рассказал, что теннисистка принимала препараты из-за проблем с щитовидной железой.

«Она та спортсменка, которая в плане лекарств всегда была осторожна. Я поражён, что это произошло. Они выяснят, откуда появилось это вещество», — заявил тренер.

Напомним, что румынская теннисистка сдала положительный допинг-тест на аналог эритропоэтина и была отстранена от соревнований до окончания разбирательства.

Халеп является бывшей первой ракеткой мира. Она становилась победительницей двух турниров Большого шлема и выиграла 25 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA).

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