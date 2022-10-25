Теннисист Медведев: хорошим решением для россиян может стать выступление под флагом МОК

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал изоляцию отечественного спорта.

«Мне как теннисисту повезло, что я могу соревноваться. В командных видах спорта всё сложнее, хорошим решением для российских спортсменов может стать выступление под флагом МОК или ATP», — приводит слова Медведева Ubitennis.

Напомним, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Сальников рассказал, что пловцы чувствуют высокий уровень организации российских турниров.