Теннисист Медведев: хорошим решением для россиян может стать выступление под флагом МОК
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«Мне как теннисисту повезло, что я могу соревноваться. В командных видах спорта всё сложнее, хорошим решением для российских спортсменов может стать выступление под флагом МОК или ATP», — приводит слова Медведева Ubitennis.
Напомним, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее Сальников рассказал, что пловцы чувствуют высокий уровень организации российских турниров.