Сальников рассказал, что пловцы чувствуют высокий уровень организации российских турниров
- РИА Новости
«Мы хотим, чтобы турниры были для всех привлекательными, что мы и делаем. Мы в первую очередь для себя делаем всё на самом высоком уровне, чтобы никто из спортсменов не страдал от отсутствия международных стартов и все ценили то, что внутренние соревнования проходят не хуже, со всеми необходимыми атрибутами», — цитирует Сальникова ТАСС.
Он также подчеркнул, что спортсмены чувствуют высокий уровень турниров.
Напомним, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер высказала мнение, что спортивные соревнования между странами ШОС и группы БРИКС не будут уступать по своему уровню Олимпийским играм.