Сальников рассказал, что пловцы чувствуют высокий уровень организации российских турниров

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что российские пловцы ощущают, что соревнования внутри страны проходят на таком же высоком уровне, что и международные.

«Мы хотим, чтобы турниры были для всех привлекательными, что мы и делаем. Мы в первую очередь для себя делаем всё на самом высоком уровне, чтобы никто из спортсменов не страдал от отсутствия международных стартов и все ценили то, что внутренние соревнования проходят не хуже, со всеми необходимыми атрибутами», — цитирует Сальникова ТАСС.

Он также подчеркнул, что спортсмены чувствуют высокий уровень турниров.

Напомним, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер высказала мнение, что спортивные соревнования между странами ШОС и группы БРИКС не будут уступать по своему уровню Олимпийским играм.