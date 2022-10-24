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Сальников рассказал, что пловцы чувствуют высокий уровень организации российских турниров

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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что российские пловцы ощущают, что соревнования внутри страны проходят на таком же высоком уровне, что и международные.
Сальников рассказал, что пловцы чувствуют высокий уровень организации российских турниров
  • РИА Новости

«Мы хотим, чтобы турниры были для всех привлекательными, что мы и делаем. Мы в первую очередь для себя делаем всё на самом высоком уровне, чтобы никто из спортсменов не страдал от отсутствия международных стартов и все ценили то, что внутренние соревнования проходят не хуже, со всеми необходимыми атрибутами», — цитирует Сальникова ТАСС.

Он также подчеркнул, что спортсмены чувствуют высокий уровень турниров.

Напомним, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер высказала мнение, что спортивные соревнования между странами ШОС и группы БРИКС не будут уступать по своему уровню Олимпийским играм.

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