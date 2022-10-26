Писарев считает, что Галактионов сможет вернуть «Локомотив» на прежний уровень

Российский тренер Николай Писарев высказал мнение, что главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов сможет вернуть «Локомотив» на прежний уровень в чемпионате России.

«Локомотив» сейчас топ‑клуб в представлении своих болельщиков. Он в таком состоянии, что топ‑клубом не является, и его надо возвращать на эти позиции. Думаю, у Галактионова есть все качества это сделать», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Напомним, что 22 октября в матче 14-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» проиграл «Динамо». Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Славиши Йокановича.

«Динамо» с 23 очками поднялось на шестую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал информацию о возможном назначении Михаила Галактионова в московский клуб.