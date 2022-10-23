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Пименов: если Галактионов реализует свои мысли в «Локо», может получиться хороший симбиоз

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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал информацию о возможном назначении Михаила Галактионова в московский клуб.

«Спасёт ли Галактионов железнодорожников? Его назначение ещё не случилось, но как специалист он уже доказал свой уровень… Если Галактионов реализует свои мысли в «Локомотиве», может получиться хороший симбиоз», — цитирует Пименова «KP Спорт».

По его словам, отзывы о Галактионове от футболистов и тренерского штаба положительные.

Напомним, что 22 октября в матче 14-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» проиграл «Динамо». Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Славиши Йокановича.

«Динамо» с 23 очками поднялось на шестую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» впервые за 12 лет проиграл три домашних матча подряд в РПЛ.

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