Отец Махачева: заказали банкетный зал на тысячу человек, всех приглашаем
- Gettyimages.ru
«Мой сын не сильно изменился. Всегда был спокойным. Конечно, любил тоже баловаться на улице. А сейчас всё хорошо, всё нормально. Хоть я и не показываю внешне, внутри испытываю чувство гордости за Ислама. Но я стараюсь вести себя спокойно. Сегодня заказали банкетный зал на тысячу человек. Без ограничений, всех приглашаем», — рассказал Махачев-старший.
Ранее сообщалось, что Махачев и Волкановски могут провести бой в феврале 2023 года.