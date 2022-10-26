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Отец Махачева: заказали банкетный зал на тысячу человек, всех приглашаем

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Рамазан Махачев, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислама Махачева, рассказал о своём сыне.
Отец Махачева: заказали банкетный зал на тысячу человек, всех приглашаем
  • Gettyimages.ru

«Мой сын не сильно изменился. Всегда был спокойным. Конечно, любил тоже баловаться на улице. А сейчас всё хорошо, всё нормально. Хоть я и не показываю внешне, внутри испытываю чувство гордости за Ислама. Но я стараюсь вести себя спокойно. Сегодня заказали банкетный зал на тысячу человек. Без ограничений, всех приглашаем», — рассказал Махачев-старший.

Ранее сообщалось, что Махачев и Волкановски могут провести бой в феврале 2023 года.

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